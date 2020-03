Cerca de 2.000 máscaras cirúrgicas são roubadas de hospital na França

Cerca de 2.000 máscaras cirúrgicas foram roubadas de um hospital de Marselha (sudeste da França) em meio à crise sanitária ligada ao novo coronavírus, informou nesta terça-feira à AFP o serviço de saúde pública da cidade.

As caixas de máscaras roubadas estavam armazenadas no bloco central do hospital público da Conception, cujo acesso é reservado para pessoal da saúde autorizado e pacientes operados, informou o serviço sanitário, confirmando informações do jornal La Provence.

"Lançamos uma investigação interna para encontrar o ou os autores", acrescentou a direção, que distribuiu um comunicado interno a todo o pessoal do bloco "para lembrar que o uso dessas máscaras é estritamente reservado ao exercício profissional".

Após o roubo, instruções foram distribuídas a todos os hospitais "para garantir a segurança dos estoques (máscaras, álcool em gel) e impedir a repetição desse tipo de incidente".

"O estoque restante é suficiente para garantir a atividade do bloco e novos pedidos foram feitos para um reabastecimento rápido", tranquilizou.

Uma quarta morte na França de uma pessoa infectada com o novo coronavírus foi anunciada nesta terça-feira pelo ministério da Saúde. No país foram confirmados 200 casos.