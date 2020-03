O Comitê Olímpico Internacional (COI) se prepara para organizar "Jogos Olímpicos bem-sucedidos", declarou nesta terça-feira o presidente da entidade, Thomas Bach, a menos de cinco meses para a cerimônia de abertura e em plena crise do coronavírus.

Bach fez esta declaração na abertura da reunião de dois dias da Comissão Executiva do COI, em Lausane.

Embora a epidemia do coronavírus já tenha deixado mais de 3.000 mortes no mundo e obrigado o cancelamento de muitos eventos esportivos, Bach havia afirmado na sexta-feira (28) que "o COI está totalmente decidido a realizar Jogos exitosos em Tóquio a partir de 24 de julho" e até 9 de agosto.

Outro membro do COI, o canadense Dick Pound, já havia afirmado que a entidade não cogitaria adiar os Jogos de Tóquio enquanto não recebesse uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) nesse sentido.

Nesta terça-feira, o COI publicou um comunicado em que explica que a Comissão Executiva reafirmou "seu pleno compromisso de cara para os Jogos de Tóquio-2020", afirmando que a entidade "analisou um relatório sobre todas as medidas tomadas até agora para lidar com o coronavírus".

A entidade também lembrou que um grupo de trabalho foi criado em meados de fevereiro, formado pelo próprio COI, o Comitê de Organização dos Jogos de Tóquio-2020, a cidade de Tóquio, o governo japonês e a OMS.

"O COI aprecia e apoia as medidas tomadas, que constituem uma parte importante do plano de Tóquio para sediar Jogos seguros e sem perigo", completou a entidade.

- Continuar a preparação -

Diante das preocupações dos atletas e das federações internacionais, o COI afirmou que incentiva "todos os atletas a continuar se preparando para os Jogos de Tóquio-2020".

O COI, porém, não comentou as declarações da ministra japonesa para os Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto, que admitiu nesta terça-feira que o Japão corre o risco de perder o direito de sediar os Jogos caso o evento seja adiado para além de 2020 devido à epidemia do coronavírus.

Hashimoto explicou ao Parlamento japonês que a possibilidade do país perder a organização do evento existe no contrato entre Tóquio, o Comitê Olímpico do Japão e o COI. Para a ministra, todas as partes têm até final de maio para tomar uma decisão definitiva.

As consequências da crise do coronavírus devem ser abordadas nesta quarta-feira (4) na reunião entre o Comitê de Organização dos Jogos de Tóquio e o presidente da Comissão de coordenação, o australiano John Coates.

Os Jogos de Paris-2024 também estão na pauta da reunião e a Comissão Executiva deverá confirmar oficialmente nesta terça-feira a escolha do Taiti como sede das competições de surfe.

Tony Estanguet, presidente do Comitê de Organização de Paris-2024, participará da reunião por videoconferência, "uma recomendação do COI de limitar os deslocamentos" por conta do coronavírus, explicou a entidade da AFP.