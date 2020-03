Talibã lança uma dúzia de ataques após fim de trégua no Afeganistão

O Talibã realizou uma dúzia de ataques simultâneos contra bases militares afegãs logo após o término de uma trégua parcial no Afeganistão, informaram nesta terça-feira fontes da segurança.

Uma autoridade do ministério da Defesa, que pediu para não ser identificada, disse à AFP que em 13 das 34 províncias afegãs o Talibã realizou um ou mais ataques na noite de segunda-feira.

"Não temos informações de baixas graves entre nossos soldados, apenas quatro feridos", afirmou.

No entanto, dois soldados morreram em um ataque na província de Kandahar (sul), informou o governo em comunicado.

Quatro membros das forças de segurança também morreram em uma explosão em Logar, disse à AFP Didar Lawang, porta-voz do governador da província, que não é uma das treze mencionadas pelo ministério da Defesa.

Esses atos de violência ocorreram após nove dias de trégua parcial, em que o número de ataques no Afeganistão reduziu significativamente.

Essa redução dos combates foi imposta por Washington aos insurgentes como condição prévia para um acordo assinado no último sábado em Doha.

Nesse acordo, os Estados Unidos se comprometeram com a retirada total de suas tropas do Afeganistão em 14 meses, em troca de garantias de segurança dos rebeldes.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do Talibã, afirmou à AFP na segunda-feira que o período de redução da violência havia encerrado e que as operações seriam retomadas contra as forças afegãs, não contra as tropas estrangeiras.