G7 está pronto para usar as 'ferramentas apropriadas' contra o coronavírus

Os países do G7 estão prontos para "usar todas as ferramentas apropriadas" para reduzir o impacto econômico da nova epidemia de coronavírus, incluindo medidas "orçamentárias", de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira por seus ministros da Economia e presidentes de bancos centrais.

"Os ministros da Economia do G7 - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - estão prontos para agir, e até tomar medidas orçamentárias, se necessário, para (...) apoiar a economia", de acordo com o texto muito aguardado pelos mercados.

Os presidentes dos bancos centrais se comprometeram a "apoiar a estabilidade dos preços e o crescimento econômico, mantendo a resistência do sistema financeiro".

Os ministros e presidentes dos bancos centrais do G7 destacaram que "acompanham atentamente a epidemia de coronavírus 2019 (COVID-19) e suas consequências nos mercados e nas condições econômicas".