Os últimos acontecimentos ligados ao coronavírus no mundo

Novos balanços e fatos marcantes: saiba os desenvolvimentos mais recentes relacionados à disseminação do coronavírus em todo o mundo.

- Mais de 3.000 mortos -

Em todo o mundo: mais de 92.000 casos, incluindo 3.127 mortes, 77 países e territórios afetados, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais nesta terça-feira às 9h00.

Principais países afetados: China continental (80.151 casos, incluindo 2.943 mortes), Coreia do Sul (5.186 casos, incluindo 28 mortes), Irã (2.336 casos, incluindo 77 mortes), Itália (2.036 casos, incluindo 52 mortes), Japão (268 casos, incluindo 12 mortes e mais de 700 casos registrados no navio Diamond Princess).

- Recontaminação? -

Com oito casos de coronavírus registrados em pessoas que estiveram de passagem pela Itália, cresce o medo na China de recontaminação do país onde a epidemia começou.

- Tratamento "até o verão" -

Um tratamento médico para o novo coronavírus pode estar disponível "até o verão ou início do outono" (hemisfério norte), de acordo com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.

- Impacto econômico -

Na China, as fábricas da gigante taiwanesa Foxconn, principal fornecedora da Apple, operam apenas com 50% de sua capacidade de produção habitual devido à epidemia.

Na Itália, a Bolsa de Valores de Milão registrava uma recuperação clara esta manhã, após várias sessões de queda.

Na França, a Feira Mundial do Turismo de Paris, que deveria receber mais de 100.000 pessoas de 12 a 15 de março, foi cancelada.

- Punho-punho -

O Comitê Olímpico Internacional (COI) se prepara "para o sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020", disse o presidente na terça-feira, apesar das preocupações com o coronavírus.

Nos Estados Unidos, a NBA enviou uma nota para suas franquias: os jogadores de basquete devem cumprimentar os fãs com punho-punho em vez do "high five" (tapa com a palma da mão).

Na Alemanha, o clube RB Leipzig pediu desculpas na segunda-feira depois que seus guardas expulsaram no domingo espectadores japoneses.

- Sem aperto de mão -

Os negociadores europeus e britânicos, reunidos nesta terça-feira para um segundo dia de negociações sobre as relações pós-Brexit entre a UE e o Reino Unido, concordaram em evitar apertar as mãos.

- Papa negativo -

O papa Francisco, que cancelou um retiro por um "resfriado" que o faz tossir, foi testado negativo para o novo coronavírus, segundo o jornal italiano Messagero.

- Mozart -

Para o violinista e maestro russo Vladimir Spivakov, Mozart ou a ópera italiana podem ajudar a tratar a doença, porque "se Mozart ajuda vacas, certamente ajudará os homens".