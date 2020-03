Os cinco democratas que permanecem na disputa contra Trump

Apenas cinco pré-candidatos permanecem na disputa do Partido Democrata pela indicação para disputar a eleição presidencial de novembro contra Donald Trump.

O partido organiza nesta terça-feira votações primárias em 14 estados, evento conhecido como Superterça.

A seguir, a lista dos políticos democratas que permanecem em campanha:

- Bernie Sanders -

Sanders, 78 anos, terminou a primária da Carolina do Sul, organizada no sábado, em segundo lugar, muito atrás de Joe Biden, resultado que revigorou o ex-vice-presidente e reduziu a liderança do senador esquerdista após as três primeiras votações em Iowa, New Hampshire e Nevada.

Autoproclamado "socialista democrático", o avanço do senador de Vermont provocou preocupação entre as alas moderadas de seu partido, que advertem que ele é um alvo fácil para Trump por suas políticas radicais.

"Estão ficando nervosos", afirmou Sanders a seus simpatizantes durante um evento de campanha no domingo na Califórnia.

Na véspera da Superterça, Sanders permanecia em vantagem nas pesquisas dos dois maiores estados que comparecem às urnas, Califórnia e Texas.

Trump, que o chama de "Bernie louco" e já o classificou de "comunista", afirma que prefere disputar a eleição contra ele.

- Joe Biden -

O vice-presidente de Barack Obama se mostra orgulhoso da lealdade que conquistou de muitos eleitores negros, o que foi confirmado com o apoio obtido na Carolina do Sul.

A vitória de Biden neste estado reduziu a preocupação com sua performance nos debates e seus resultados ruins nas três primeiras votações, que o deixaram en seria desvantagem em relação a Sanders.

Sua vitória no sábado no estado sulista representou um estímulo para a campanha e provocou a desistência de três rivais, incluindo Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, que competiam diretamente contra ele pelos votos moderados.

Biden, 77 anos, alega agora com credibilidade que é o centrista que pode derrotar Sanders e unir os eleitores de diferentes ideologias e origens socioeconômicas.

"O país está faminto, faminto por estar unido", declarou na segunda-feira em Houston.

- Michael Bloomberg -

Michael Bloomberg, o empresário bilionário do setor de comunicação não participou nas quatro primeiras votações e enfrentará pela primeira vez os rivais na Superterça.

O ex-prefeito de Nova York, de 78 anos, se concentrou na Califórnia, onde está em jogo o o maior número de delegados para a Convenção Nacional Democrata, e em outros estados importantes como Virginia.

Apesar da entrada tardia na disputa, Bloomberg é um rival de peso, estimulado por um gigantesco orçamento de campanha, que ele financia com sua fortuna pessoal. Ele já gastou quase 500 milhões de dólares em publicidade, um valor recorde.

O candidato se apresenta como o que tem mais possibilidades de derrotar Trump.

- Elizabeth Warren -

Com resultados decepcionantes nas três primeiras votações, a senadora progressista tentou conseguir espaço com ataques efetivos contra Bloomberg nos dois últimos debates.

Mas Warren não conseguiu reverter a tendência na Carolina do Sul, onde a senadora de 70 anos ficou em quinto lugar.

Em uma linha política próxima a de Sanders, sua candidatura sofreu com o avanço do político radical e suas chances parecem cada vez menores.

Ela, no entanto, mantém o compromisso de campanha e reservou anúncios de TV em pelo menos 11 estados que votam na terça-feira, incluindo Flórida, Michigan e Ohio.

- Tulsi Gabbard -

Esta representante no Congresso pelo estado de Havaí nunca figurou entre os principais pré-candidatos, mas decidiu manter a campanha.

Gabbard, 38 anos, defende uma política externa isolacionista e quer a saída das tropas americanas do Iraque e da Síria.

Em janeiro apresentou uma ação contra a candidata presidencial democrata de 2016, Hillary Clinton, que afirmou que Gabbard era um "ativo russo" com o qual Moscou tentava dividir o eleitorado americano e ajudar Trump a vencer a reeleição.