Europa envia líderes para a Grécia e Turquia

A União Europeia (UE) enviou nesta terça-feira seus representantes para a Turquia e a Grécia, num momento de crescente preocupação com o novo afluxo de migrantes, após a decisão de Ancara de abrir as fronteiras.

Dezenas de milhares de pessoas se dirigiram para a Grécia desde que o presidente Recep Tayyip Erdogan ordenou na sexta-feira a abertura das fronteiras de seu país, despertando na Europa a memória da crise migratória de 2015.

Em solidariedade a Atenas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho, Charles Michel, e o líder do Parlamento Europeu, David Sassoli, vão à Grécia esta tarde, perto da fronteira com a Turquia.

Paralelamente, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e o comissário europeu para gerenciamento de crises, Janez Lenarcic, realizam uma visita de dois dias a Ancara para discussões "de alto nível" sobre a situação na Síria.

Para muitos observadores, a Turquia tenta pressionar a Europa para obter mais apoio na Síria, onde quase um milhão de deslocados estão reunidos em sua fronteira e onde Ancara luta contra o regime de Bashar al-Assad.

O chanceler austríaco Sebastian Kurz denunciou nesta terça-feira um "ataque à União Europeia e à Grécia", estimando que "os seres humanos são usados para pressionar" o Velho Continente.

A situação na fronteira greco-turca se intensificou nos últimos dias, com confrontos entre policiais gregos, disparando gás lacrimogêneo e usando canhões de água, e migrantes, respondendo com pedras.

Milhares de migrantes passaram outra noite perto do posto de fronteira de Pazarkule (Kastanies, lado grego), às margens do rio Evros, que separa os dois países.

A AFP ouviu refugiados sírios que acusaram o exército turco de empurrá-los para a fronteira grega.

"Eles nos deixaram à margem do rio e nos disseram: 'Vão!' Nos deixaram sozinhos. Era o exército turco", disse Taisir, de 23 anos, um sírio de Damasco refugiado em Istambul há cinco anos.

Esta madrugada, homens, mulheres e crianças tentavam se aquecer nas fogueiras e comiam refeições distribuídas por voluntários, constataram repórteres da AFP.

No lado grego, guardas encapuzados e armados patrulhavam o rio para interceptar migrantes, enquanto outros observavam a área de uma torre de vigia.

Pequenos grupos de migrantes caminhavam ao longo do Evros em busca de uma brecha, e alguns barcos faziam a travessia entre as duas margens.

Mas, depois de vários dias de espera, alguns migrantes, que pensavam que poderiam facilmente atravessar a fronteira, pareciam prestes a desistir.

Um homem afegão contou que um amigo conseguiu atravessar o rio, mas foi parado pela polícia.

"Eles pegaram tudo dele, seu dinheiro, seus sapatos e o mandaram de volta para cá", disse.

Frente a esta situação, que considerou uma "invasão", a Grécia disse que espera um "forte apoio" da União Europeia.