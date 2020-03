A decisão do governo turco de abrir as fronteiras com a Europa aos migrantes é um "ataque da Turquia contra a União Europeia e contra a Grécia", afirmou o primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz.

"É um ataque da Turquia contra a UE e contra a Grécia. Utiliza seres humanos para pressionar a Europa", declarou o governante conservador ao comentar a situação na Síria e na fronteira greco-turca, onde milhares de migrantes tentam entrar em território europeu.