Balanço da epidemia de coronavírus no mundo

O número de pessoas infectadas de COVID-19 no mundo chegou a 90.914, das quais 3.116 faleceram, em 76 países e territórios, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP às 9H00 GMT (6H00 de Brasília) de terça-feira, com base em fontes oficiais.

Desde às 17H00 GMT (14H00 de Brasília) de segunda-feira foram diagnosticados 763 novos casos.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a doença surgiu no fim de dezembro, registra 80.151 casos, com 2.943 mortes. Entre 17H00 GMT de segunda-feira e a manhã desta terça-feira, o país teve 125 novos casos e 31 óbitos.

No restante do mundo foram registrados 10.763 casos de pessoas infectadas, com 172 mortes. Entre a tarde de segunda-feira e a manhã de terça foram 638 novos contágios.

Os países mais afetados depois da China são Coreia do Sul (4.812 casos, 477 novos e 28 mortes), Itália (2.036 casos, nenhum novo e 52 mortes), Irã (1.501 casos, nenhum novo e 66 mortes) e Japão (268 casos, 14 novos e 12 mortes). O Japão também registrou mais 700 casos a bordo do cruzeiro 'Diamond Princess', atracado em Yokohama.

Desde segunda-feira, China continental, Coreia do Sul, Estados Unidos e França registraram novos casos fatais. Marrocos e Letônia anunciaram os primeiros casos da doença.

O balanço da AFP utiliza dados divulgados pelas autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).