Novo primeiro-ministro é indicado no Haiti como saída para crise

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, nomeou na manhã desta segunda-feira (02) um novo primeiro-ministro como forma de tirar o país de mais uma crise institucional, humanitária e de segurança.

O decreto presidencial que nomeia Joseph Jouthe foi publicado à tarde no diário oficial haitiano Le Moniteur, confirmando o anúncio feito pela manhã por Moise.

"Após consultar diferentes setores do país, decidi designar Joute Joseph como novo primeiro-ministro. Ele é convidado a formar, o mais rápido possível, um governo aberto e buscar um consenso capaz de responder às emergências de hoje", escreveu o chefe de Estado em sua conta oficial no Twitter.

Desde setembro de 2018, Joute Joseph ocupava o cargo de ministro do Meio Ambiente e também acabou se tornando ministro interino de Economia e Finanças, em setembro do último ano.

No momento, ele substituirá Jean-Michel Lapin, que sempre foi interino.

Desde a renúncia do primeiro-ministro Jean-Henry Céant, em março de 2019, o Haiti vive uma intensa crise política. Joute Joseph é o terceiro chefe de governo que Jovenel Moïse coloca no poder desde a saída de Céant.

O poder Legislativo nunca ratificou nenhuma dessas opções, impedindo que o governo assumisse funções de forma efetiva.

Ao não ocorrerem as eleições legislativas previstas para o último ano, o Parlamento está com as atividades suspensas desde janeiro e a aprovação de Joseph como primeiro-ministro não poderia prosseguir de acordo com as normas constitucionais.

Todas as negociações iniciadas pela classe política haitiana para formar um novo governo acabaram fracassando. A oposição exige a renúncia de Jovenel Moïse como requisito prévio para a abertura de qualquer negociação.

O presidente haitiano tem sido foco da ira popular desde o anúncio, em maio de 2019, de um suposto envolvimento em um grande escândalo de corrupção que atingiu o país nos últimos dez anos, segundo o Tribunal de Contas do Haiti.

Um terço dos haitianos se encontra em uma situação de grave insegurança alimentar, nível anterior à fome, segundo a classificação utilizada pelo Programa Mundial de Alimentos.

Nesse contexto de crise política, o Haiti registrou por várias semanas um aumento de sequestros com pedido de resgate, que se somam à violência habitual dos grupos armados nos bairros pobres.