Petróleo sobe 4,4% em Nova York

Os preços do petróleo em Nova York subiram nesta segunda-feira, após uma semana de queda, em um mercado que espera cortes na produção por parte da OPEP em meio à epidemia do novo coronavírus.

O WTI para entrega em abril fechou em alta de 4,4%, a 46,75 dólares.

O Brent do Mar do Norte para entrega em maio ganhou 4,5%, a 51,90 dólares em Londres.

Trata-se do primeiro pregão em alta após seis quedas consecutivas diante do crescente temor do impacto do coronavírus na economia e na demanda mundial por petróleo.

A alta ocorre "sob o efeito de especulações sobre cortes adicionais por parte de membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)", explicou David Madden, da CMC Markets.

Os membros da OPEP e seus sócios, liderados pela Rússia, se reunirão na quinta e sexta-feira, em Viena.

O número de mortos pelo novo coronavírus já supera os 3 mil. A epidemia já atinge 69 países e territórios, levando ao fechamento de fábricas, cortes na produção e cancelamentos de viagens.

A possível intervenção dos Bancos Centrais para enfrentar a crise também sustentou as cotações.

"É de se esperar que os Bancos Centrais e a OPEP sejam mais eficientes para paliar as consequências econômicas da epidemia do que foi a China para contê-la", disse Phil Flynn, do Price Futures Group.