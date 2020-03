Trump e Duque discutem crise venezuelana e narcotráfico em reunião na Casa Branca

A crise na Venezuela e o narcotráfico dominaram a agenda da reunião que o presidente dos EUA, Donald Trump, realizou nesta segunda-feira, 2, com seu colega colombiano Iván Duque.



"Uma das coisas de que estamos falando é a Venezuela, uma questão importante para nós", disse Trump. "Eles estão tratando o povo da Venezuela incrivelmente mal. Eles não têm água. Eles não têm comida. Eles não têm nada", declarou.



A crise venezuelana fez com que 4,5 milhões de pessoas fugissem do país. Elas escapam da inflação, que deixou o salário mínimo mensal em apenas US$ 4, e de uma escassez de produtos básicos, como medicamentos.



A Colômbia recebeu pelo menos 1,6 milhão de imigrantes venezuelanos e Duque, um crítico aberto de Nicolás Maduro, pediu sanções mais duras contra o governo do presidente na Venezuela.



"É muito importante que sejamos mais rígidos com as sanções contra a ditadura na Venezuela", disse Duque. "A Venezuela está ficando sem coisas. Eles destruíram o sistema de saúde. Portanto, temos que trabalhar juntos este ano para que haja uma transição política e democrática que seja eficaz no país".



Maduro rompeu relações diplomáticas com Bogotá no início do ano passado, depois que o governo decidiu apoiar Guaidó junto com os Estados Unidos e quase 60 outros países.