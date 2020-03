Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciou hoje que firmou um contrato para vender um portfólio de produtos não essenciais selecionados exclusivamente na América Latina à Hypera S.A. ("Hypera Pharma"), a maior empresa farmacêutica do Brasil, líder em prescrições de marca, saúde do consumidor e de marcas genéricas, por um valor total de US$ 825 milhões.

O portfólio inclui produtos farmacêuticos de venda livre e controlada no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Equador, Panamá e Peru, que fazem parte da Unidade de Negócios de Mercados em Crescimento e Emergentes da Takeda.

"A Takeda continua firmemente comprometida com os mercados emergentes e a América Latina. Este desinvestimento nos permite concentrar nossos investimentos nestes países que se concentram em nossos medicamentos altamente inovadores em Gastroenterologia, Doenças Raras, Terapias Derivadas de Plasma, Oncologia e Neurociência", afirmou Ricardo Marek, Presidente da Unidade de Negócios de Mercados em Crescimento e Emergentes da Takeda. "Isto ajudará a satisfazer as necessidades não atendidas de pacientes que vivem com condições complexas e raras. Ao mesmo tempo, estamos confiantes de que a Hypera Pharma está bem posicionada para fornecer aos pacientes acesso ininterrupto a produtos que irão adquirir."

Este é o quinto desinvestimento da Takeda nos últimos 12 meses, contribuindo para o objetivo da empresa de vender cerca de US$ 10 bilhões em ativos não essenciais. A Takeda pretende utilizar os recursos de seus desinvestimentos para continuar a reduzir sua dívida e acelerar a rápida desalavancagem rumo à sua meta de 2x a dívida líquida/EBITDA ajustada entre março de 2022 e março de 2024.

A Takeda anunciou anteriormente as vendas do TachoSil® para a Ethicon por US$ 400 milhões em maio de 2019, do Xiidra® para a Novartis por até US$ 5,3 bilhões em julho de 2019, ativos não essenciais em países que abrangem o Oriente Próximo, Oriente Médio e África para a Acino por mais de US$ 200 milhões em outubro de 2019 e um portfólio de ativos não essenciais na Rússia, Geórgia e vários países da Comunidade dos Estados Independentes para a STADA por US$ 660 milhões em novembro de 2019.

Os produtos não essenciais nesta transação mais recente geraram uma receita de cerca de US$ 215 milhões no ano fiscal de 2018, impulsionada pelas vendas de produtos-chave como Neosaldina®, Nesina® e Dramin®.

Embora estes produtos de confiança continuem desempenhando papéis importantes na satisfação das necessidades de pacientes, não estão nas áreas de negócios escolhidas pela Takeda - Gastroenterologia, Doenças Raras, Terapias Derivadas de Plasma, Oncologia e Neurociência - que são essenciais para sua estratégia global de longo prazo. O desinvestimento permite que a Empresa se concentre ainda mais em suas principais áreas de negócios, simplificando seu portfólio.

"Este anúncio marca a última etapa da estratégia da Takeda de simplificar e otimizar nosso portfólio e acelerar nossa desalavancagem. Mantendo foco sobre nossas principais áreas de negócios e na linha principal de medicamentos inovadores, fortaleceremos nossa liderança como empresa biofarmacêutica mundial orientada à P&D; e ofereceremos valor agregado aos pacientes e acionistas da Takeda", afirmou Costa Saroukos, Diretor Financeiro da Takeda.

Detalhes da Transação

A Takeda firmou um contrato para vender os direitos, a propriedade e os interesses dos produtos em um portfólio de cerca de 18 ativos farmacêuticos de venda livre e controlada comercializados no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Equador, Panamá e Peru, à Hypera Pharma por um valor total de US$ 825 milhões.

Segundo os termos do contrato, a Takeda prevê que cerca de 300 cooperadores comerciais que apoiam os ativos vendidos terão a oportunidade de fazer a transição para a Hypera Pharma no fim desta transação.

A Takeda e a Hypera Pharma também firmaram um contrato de fabricação e fornecimento sob o qual a Takeda continuará fabricando estes produtos e os fornecendo à Hypera Pharma.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2020, sujeita ao cumprimento das condições usuais de conclusão. Até então, a Takeda continua sendo a proprietária destes produtos e responsável por garantir o acesso dos pacientes a eles.

A Takeda está sendo assessorada pela BofA Securities (consultora financeira) e White & Case (consultora jurídica) nesta transação.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientada à P&D;, com sede no Japão, empenhada em levar uma Melhor Saúde e um Futuro mais Brilhante aos pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Gastroenterologia (GI), Neurociência e Doenças Raras. Também fazemos investimentos direcionados à P&D; em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e alavancando nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D; para criar uma linha principal robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países.

Para mais informação, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

Para fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento destas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado à imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os futuros negócios da Takeda, posição futura e resultados das operações, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "anseia", "objetiva", "pretende", "garante", "será", "pode", "deve", "iria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou o negativo. As declarações prospectivas contidas neste documento são baseadas em estimativas e suposições da Takeda apenas na data deste documento. Tais declarações prospectivas não representam qualquer garantia da Takeda ou de sua administração sobre o futuro desempenho e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo mas não se limitando a: circunstâncias econômicas que envolvam negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e EUA; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e seu momento; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; e a capacidade de desinvestir ativos que não são essenciais às operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira expressas ou implícitas em tais declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre estes e outros fatores que possam afetar os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda, consulte o "Item 3. Informações Chave - D. Fatores de Risco "no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F e outros relatórios da Takeda registrados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponível no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. Resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As pessoas que recebem este comunicado à imprensa não devem confiar indevidamente em nenhuma declaração prospectiva. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possam fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos nem são uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato de Relações com Investidores: Takashi Okubo +81-(0)3-3278-2306 takeda.ir.contact@takeda.com

Consulta de Mídia: Sandy Rodriguez Líder de Comunicações de Integração e Desinvestimento sandy.rodriguez@takeda.com Vince Docherty Líder de Comunicações da Unidade de Negócios de GEM (Mercados em Crescimento e Emergentes) vince.docherty@takeda.com. Kazumi Kobayashi (Japão) +81 (0)3-3278-2095 kazumi.kobayashi@takeda.com

