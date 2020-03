Mais de 70% dos americanos acreditam que o Facebook tem muito poder

Mais de 7 em cada 10 americanos acreditam que o Facebook tem muito poder, de acordo com uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (02) pelo site especializado "The Verge", um sinal do crescente ceticismo do público em relação à rede social.

Esta pesquisa, realizada em dezembro com perguntas a 1.123 cidadãos dos EUA, destaca as reservas de muitos usuários no gerenciamento de dados privados pelo Facebook.

Apenas 41% dos entrevistados garantiram que confiam no Facebook o suficiente para compartilhar suas informações na rede. Entre as razões apontadas pra não usar a plataforma, destaca-se a desconfiança em relação ao uso de dados pessoais.

Os gigantes Microsoft, Amazon, Netflix, Apple e Google, por outro lado, são as empresas do setor de maior confiança e opiniões mais favoráveis.

A esmagadora maioria dos entrevistados também disse que ficaria decepcionada se essas mesmas empresas desaparecessem.

Esse sentimento é reduzido para 55% pelo desaparecimento hipotético do Facebook, para 43% pelo do Instagram (de propriedade do Facebook) e apenas 33% pelo Twitter.