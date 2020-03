Investidores esperam corte de meio ponto nas taxas do Fed

Os investidores esperam que o Federal Reserve reduza em meio ponto percentual as taxas durante a próxima reunião do comitê monetário do banco central americano, para apoiar a economia em meio à epidemia de coronavírus.

Todos os agentes de mercado consultados pelo CME Group acham que o Fed reduzirá suas taxas para entre 1,00 a 1,25% em comparação aos 1,50-1,75% atuais.

Até algumas semanas atrás e antes do colapso do mercado de ações na semana passada, a maioria não esperava cortes na reunião do comitê marcada para 17 e 18 de março.

Desde dezembro, não há cortes após três baixas consecutivas.

O presidente do Fed, Jerome Powell, mostrou sinais de estar disposto a tornar sua posição mais flexível quando, na sexta-feira, em um raro comunicado à imprensa, disse que o Fed usará "todas as ferramentas" e "agirá de acordo para sustentar a economia" ante o "risco crescente" que o coronavírus representa para a economia.