Comunicado do Business Wire :Independent Franchise Partners

Os Independent Franchise Partners LLP (a "Franchise Partners") pedem hoje que a gerência da Kirin Holdings Company, Limited ("Kirin" ou "a Companhia") (TSE: 2503) esclareça sua estratégia de "ponte" da KV2027 no Dia do Investidor da Kirin, que se realizará em Tóquio na terça-feira, 03 de março.

Apesar de aceitar a proposta da Franchise Partners que forma o conselho da Kirin, pela primeira vez em sua história, de uma maioria de diretores independentes, o conselho não-independente em exercício da Kirin rejeitou preventivamente, em 14 de fevereiro, a Franchise Partners, pedindo uma revisão do KV 2027 pelo conselho independente após sua criação.

A Franchise Partners havia oferecido retirar todas as suas propostas de acionistas se a Companhia concordasse em aceitar seus dois candidatos como conselheiros verdadeiramente independentes e se o plano de negócios KV2027 da Kirin fosse submetido ao novo conselho para uma "análise completa e independente". O conselho em exercício da Kirin, rejeitou essa oferta sem explicações, enfatizando que permanece firmemente comprometido com a estratégia de diversificação da KV2027.

A Franchise Partners solicita urgentemente esclarecimentos à gerência da Kirin se o novo conselho terá a oportunidade de realizar uma "revisão completa e independente" depois de eleito. Essa revisão seria consistente com o princípio 4.1. do Código de Governança Corporativa do Japão, que estabelece que o papel principal de um conselho é definir a direção estratégica de uma empresa.

A Franchise Partners também solicita que a gerência da Kirin aborde diretamente as seguintes perguntas não respondidas em 3 de março de 2020, no Dia do Investidor:

-- Cite exemplos específicos de outras empresas de marcas de consumo, como a Kirin, que implementaram com sucesso estratégias de "ponte" contempladas pelo KV2027?

-- Quais os fatores específicos que proporcionam confiança à gerência da Kirin de que a estratégia de "ponte" da KV2027 será bem-sucedida, apesar das notáveis falhas de marcas de consumo conhecidas da companhia como Procter & Gamble e Nestlé dedicadas a produtos farmacêuticos e cuidados com a pele?

-- Por que outras empresas globais de cerveja como Asahi, Heineken, Carlsberg e Anheuser-Bush InBev que focam com disciplina em seus principais mercados de cerveja superaram consistentemente a Kirin em termos de retorno total dos acionistas?

-- Quando a aquisição da FANCL foi anunciada, o Presidente Isozaki declarou, "Acredito em sinergia potencial, mas não posso falar muito sobre isso até que a FANCL e Kirin tenham calculado os detalhes" Qual foi a justificativa para pagar um preço de aquisição 35 vezes maior do que os ganhos da FANCL sem calcular as sinergias como parte da devida diligência?

-- Apesar de uma queda de 70% no lucro operacional da Kyowa Hakko Bio em 2019, apenas 10 meses de propriedade após a compra de uma parte relacionada na Kyowa Kirin, parece que a Kyowa Hakko Bio ainda é o motor de crescimento da estratégia KV2027. Dado o revés substancial e precoce que a Kyowa Hakko Bio sofreu, que conforto você pode oferecer para que as projeções financeiras de Kirin para esta divisão não sejam excessivamente otimistas?

-- Mesmo se houver sinergias na tecnologia de fermentação comum entre bebidas, produtos farmacêuticos e cuidados com a pele, por que essas sinergias não podem ser acessadas por meio de acordos de licenciamento cruzado exclusivos que não exigiriam quantidades significativas de capital atualmente vinculadas às subsidiárias listadas Kyowa Kirin e FANCL?

-- A antecessora da KV2027, a KV2015, terminou com repetidas falhas no cumprimento de metas quantitativas, a primeira perda operacional líquida de Kirin e uma aquisição desastrosa no Brasil. Dado esse histórico, por que a gerência da Kirin está resistindo à revisão independente da KV2027?

A Franchise Partners continua acreditando que existem caminhos claros disponíveis para criar uma Kirin mais valiosa e sustentável que atenda aos interesses de longo prazo de todos os seus stakeholders, principalmente a alienação de suas participações em subsidiárias não essenciais listadas na indústria farmacêutica (Kyowa Kirin) e cuidados com a pele (FANCL). A Franchise Partners incentiva seus acionistas a apresentarem suas preocupações sobre a "estratégia de ponte" do conglomerado da Companhia diretamente à administração da Kirin no dia do investidor

A Franchise Partners criou um site que pode ser encontrado no seguinte link: www.abetterkirin.com. O site tem um deck de apresentação detalhado que abrange uma variedade de tópicos, incluindo uma introdução à Franchise Partners, detalhando os desafios enfrentados pelos conglomerados, por que a Franchise Partners acredita que o mercado de ações reagiu negativamente ao aumento do status de conglomerado de Kirin e o que pode ser feito para melhorar a governança corporativa e retificar o atual desconto substancial a valor justo que atualmente afeta o preço da ação. A Franchise Partners incentiva todos os acionistas da Kirin a visitarem o site antes da Assembleia Geral Anual da empresa em 27 de março de 2020, a fim de serem totalmente informados sobre os antecedentes das propostas que a Franchise Partners fez na próxima Assembleia Geral Anual.

