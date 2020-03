Comunicado do Business Wire :Diligent

Em uma era de maior escrutínio, os diretores corporativos estão explorando fontes externas de informações de maneira independente dos relatórios fornecidos por suas empresas, de acordo com um novo Diligent Institute relatório. Diligent Institute é o braço direito na pesquisa do Diligent, líder em gerenciamento moderno e fornecedor confiável de informações do Conselho para mais de 17.000 organizações e 650.000 líderes em todo o mundo.

O relatório, intitulado Além da Sala da Diretoria: Como os Diretores Obtêm Informações, incluiu informações de quase 200 diretores do Conselho no mundo todo. Segundo a pesquisa, 65% dos diretores gastam tempo coletando informações independentes sobre suas empresas para se prepararem para as reuniões do Conselho, e gastam 40% de seu tempo preparando atividades que não são a leitura de materiais preparados pela gerência.

"No mundo acelerado de hoje, os diretores são mantidos em padrões mais altos e estão sob mais pressão do que nunca, estão desenvolvendo novas táticas para atender às demandas de seu papel", disse Brian Stafford, CEO da Diligent. "Nossa pesquisa enfatiza o escopo ampliado da função de diretor e os recursos necessários para ajudar os executivos a tomar decisões informadas para que a empresa mantenha sua vantagem competitiva. Os diretores precisam de informações de diversas fontes confiáveis e as empresas devem ajudá-los estabelecendo as melhores práticas que garantam a credibilidade das fontes externas."

Segundo o relatório, os diretores leem as tendências do setor, as melhores práticas de gerenciamento e conversam com outros líderes corporativos em seus esforços para obter insights. A pesquisa revelou que 79% dos diretores conversam com outros membros do Conselho e 87% conversam com os membros da equipe de gerenciamento antes das reuniões do Conselho.

Com novos riscos globais, como o coronavírus Covid-19, e a resultante volatilidade do mercado de ações que afeta as empresas, a pressão sobre os diretores para considerar perspectivas de várias fontes - dentro e fora da empresa - nunca foi tão grande. Como observou um respondente da pesquisa: "Você está sendo irresponsável se não está buscando entender o que está acontecendo no seu setor em vez de confiar apenas nos relatórios do CEO. Especialmente na cultura de alto risco de hoje, quando você avalia riscos o tempo todo, se visse somente uma fonte, não estaria realizando seu trabalho adequadamente."

Embora essa nova forma de diligência adequada possa armar os membros do Conselho com melhores informações, também pode abrir riscos em potencial, particularmente preocupantes para os consultores gerais e outros profissionais jurídicos da empresa. Às vezes, pesquisas externas podem ser incompletas, desatualizadas ou incorretas, criando confusão entre os membros do Conselho. Para combatê-lo, é essencial estabelecer processos e capacitar os membros do Conselho com tecnologia que lhes permita ser proativos, garantindo o uso de fontes confiáveis para mitigar os riscos em um mundo cada vez mais digital.

"Acompanhar o ritmo das mudanças e interrupções é um desafio com oportunidades incríveis. Para os membros do Conselho, isso significa que devemos permanecer atentos e ter pulso firme no cenário competitivo em mudança para que possamos ajudar nossas empresas a enxergar melhor e a tomar as melhores decisões para acionistas e as partes interessadas ", disse Erin Lantz, membro do Conselho da TrueCar. "Ter acesso a uma variedade de informações, tanto de fontes gerenciais quanto independentes, ajuda a desenvolver uma imagem mais completa da empresa e uma melhor capacidade de identificar riscos e oportunidades."

No geral, as conclusões do relatório podem impactar significativamente a maneira como a gerência ajuda a preparar os diretores para as reuniões do Conselho e as ferramentas que fornecem para orientá-los. Com os diretores se concentrando em pesquisas externas, é preciso haver um foco mais cuidadoso no tipo de informação entregue aos conselhos e, ferramentas e protocolos aprimorados para garantir que estejam analisando material confiável e relevante para tomar decisões fundamentadas.

Para ver as conclusões completas do relatório, acesse https://www.diligentinstitute.com/how-corporate-directors-gain-insight.

Sobre o Diligent Institute

O Diligent Institute fornece pesquisas públicas e líderes do setor sobre gerenciamento global do Conselho. O Instituto equipa os diretores do Conselho e as equipes de liderança corporativa de organizações em todo o mundo com informações que ajudam a tomar decisões futuras que deixam uma marca significativa no mundo. O Instituto foi fundado em 2018 e atua como braço direito na pesquisa de gerenciamento global da Diligent Corporation. Acesse diligentinstitute.com para saber mais e se inscrever para se atualizar sobre as pesquisas.

Sobre a Diligent

Diligent está liderando o caminho no gerenciamento moderno. Diligent capacita os líderes para transformar o gerenciamento em uma vantagem competitiva por meio de insights incomparáveis e aplicativos SaaS integrados e altamente seguros, ajudando as organizações a prosperar e resistir no complexo cenário global de hoje. Os aplicativos confiáveis e baseados na nuvem da empresa agilizam o trabalho diário dos comitês e da diretoria, apoiam a colaboração e o compartilhamento seguro de informações em toda a organização, gerenciam os dados subsidiários e fornece os insights e informações que os líderes precisam para reduzir os déficits de gerenciamento e aproveitar novas oportunidades.

A maior rede global de diretores e executivos corporativos, Diligent conta com mais de 17.000 organizações e 650.000 líderes em mais de 90 países. Com atendimento ao cliente premiado em todo o mundo, a Diligent atende a mais de 50% da Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX.

Acesse www.diligent.com para saber como o gerenciamento moderno ajuda as organizações a superarem a concorrência.

