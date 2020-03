Merkel fica sem aperto de mão de ministro pelo receio do coronavírus

O ministro do Interior alemão recusou-se a cumprimentar a chanceler Angela Merkel nesta segunda-feira (02), em um momento em que a epidemia do novo coronavírus se espalha por todo o país, com 150 casos de infecção até agora.

Quando a dirigente estendeu a mão para Horst Seehofer no início de uma conferência sobre imigração, o ministro recusou com um gesto, sorrindo. Os dois riram depois, observou um fotógrafo da AFP.

Para evitar a contaminação, os profissionais de saúde recomendam particularmente evitar os apertos de mãos.

Um total de 150 casos de infecção foram confirmados na manhã desta segunda-feira na Alemanha , onde o risco foi elevado para "moderado".

A epidemia do COVID-19 já atingiu 10 dos 16 estados federados alemães, segundo Lothar Wieler, diretor do Instituto Robert Koch, a autoridade federal de controle e combate de doenças.