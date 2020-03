Comunicado do Business Wire :Farmers Edge

A Farmers Edge?, líder global em agricultura digital, e a Nufarm Brasil, empresa líder em proteção de culturas, anunciaram hoje uma parceria exclusiva de três anos, com o intuito de digitalizar pelo menos três milhões de acres de terras agrícolas no Brasil até 2023. Aproveitando os pontos fortes de cada empresa, a Farmers Edge e a Nufarm irão proporcionar maior proteção para as culturas e as ferramentas modernas necessárias para que os produtores possam tomar decisões agronômicas mais bem informadas, aumentando sua rentabilidade.

O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, com a soja, o milho, a cana-de-açúcar e o algodão entre suas principais culturas. Em meio a colheitas abundantes, os produtores enfrentam um ambiente com escassez de dados, o que dificulta a coleta e o acesso às informações de campo certas para otimizar seus rendimentos de maneira eficiente e sustentável. A Farmers Edge traz uma infraestrutura digital exclusiva para a fazenda, capaz de coletar dados de qualquer tipo de ambiente através de redes sem fio ou celulares. Muitas regiões do Brasil, incluindo o Mato Grosso, não têm sinal de celular; portanto, ter conectividade total nas fazendas, abastecida por uma rede confiável e rápida, é um divisor de águas.

"Ao unir forças com a Farmers Edge, a Nufarm pode proporcionar um serviço superior de maneira eficiente e sustentável, além de estabelecer uma conexão contínua com os produtores, para que possamos atender estrategicamente às necessidades exclusivas de cada fazenda com as soluções certas", disse Celso Macedo, diretor de marketing da Nufarm Brasil para a América Latina. "Essa parceria permite que nossos representantes trabalhem em proximidade com os produtores, usando análises avançadas e inteligência preditiva para oferecer recomendações específicas para cada talhão - desde a seleção dos produtos ideais para proteção das culturas até a determinação das taxas certas a serem aplicadas em cada zona do talhão para maximizar o potencial de rendimento."

Essa parceria também permitirá que os representantes da Nufarm inovem seus serviços e modelo de negócios, deixando de vender produtos e passando a vender resultados. Os produtores podem optar por compartilhar seus dados com seu representante por meio da plataforma FarmCommand®, aprofundando a percepção e o entendimento do que está acontecendo em toda a fazenda.

"O Brasil é uma potência agrícola com uma posição única: é um dos principais produtores mundiais, mas tem escassez de dados em comparação com outras áreas do mundo", disse Wade Barnes, CEO e cofundador da Farmers Edge. "Com o desenvolvimento de novas soluções integradas com a Nufarm, proporcionamos aos produtores as ferramentas certas para que possam tomar as melhores decisões ao proteger suas culturas, monitorá-las remotamente e gerenciar proativamente os riscos. Juntos, estamos colocando os produtores brasileiros no comando nesta próxima década."

Com foco na criação de um ecossistema agrícola totalmente conectado, a Farmers Edge faz a ponte entre os produtores e seus consultores e parceiros de confiança. O FarmCommand é a plataforma digital mais abrangente do mercado, auxiliando os produtores a tomarem decisões melhores e mais bem informadas no gerenciamento da fazenda. Combinando dados de campo, sensoriamento remoto e modelos controlados por IA, o FarmCommand oferece um kit inovador de ferramentas, incluindo um conjunto exclusivo de mapas derivados de imagens, modelos preditivos altamente precisos e detecção automática de alterações na saúde das culturas.

Sobre a Farmers Edge A Farmers Edge é líder global em agricultura digital, oferecendo soluções de ponta com uma combinação exclusiva: dados centrados em campo, inteligência artificial e integração completa. Desde 2005, a Farmers Edge tem transformado o setor com tecnologias que rompem barreiras e parcerias estratégicas, projetadas para aprimorar a conectividade em todo o ecossistema agrícola. Com a plataforma de gerenciamento de dados mais abrangente do mercado - o FarmCommand® - a Farmers Edge está revolucionando a maneira como agricultores, profissionais da agricultura e empresas agrícolas interagem com dados. Avançando em velocidade digital com uma equipe de elite focada em inovação, aprendizado de máquina e IdC, a Farmers Edge está criando novas oportunidades para todas as partes interessadas e moldando o futuro da agricultura em todo o mundo.

Sobre a Nufarm BrasilA Nufarm atua no agronegócio há mais de 100 anos. Sediada em Melbourne, na Austrália, possui um amplo portfólio. No Brasil, mantém uma unidade fabril em Maracanaú (CE), um escritório em São Paulo (SP) e oito centros de distribuição. Sua estrutura comercial reúne 150 profissionais de vendas, marketing e desenvolvimento de produtos e mercados. Em parceria com seus distribuidores, a Nufarm investe no programa Nufarm Care, valorizando a segurança no uso de agroquímicos e a preservação do meio ambiente.

