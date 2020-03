Portugal registra primeiro caso do novo coronavírus

Portugal registrou o primeiro caso do novo coronavírus em seu território, um homem de 60 anos que viajou ao norte da Itália, anunciou nesta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

A ministra indicou que o governo aguarda o resultado de um teste realizado em uma segunda pessoa, um homem de 33 anos hospitalizado no domingo no Porto, para determinar se foi infectado pelo vírus.

O segundo paciente passou férias em Valencia, um dos focos de novo coronavírus na Espanha.

No domingo, as autoridades portuguesas informaram que o escritor chileno Luis Sepúlveda, que mora no norte da Espanha e visitou recentemente a cidade do Porto, foi diagnosticado com o novo coronavírus.

O autor, de 70 anos, teve os primeiros sintomas em 25 de fevereiro quando já havia retornado às Astúrias, informou a Direção Geral de Saúde portuguesa. Sepúlveda visitou o norte de Portugal de 18 a 23 de fevereiro para participar em um festival literário.