O regime chinês está utilizando os vistos de trabalho como uma "arma" contra os meios de comunicação internacionais, acusa o Clube de Correspondentes Estrangeiros na China (FCCC), que teme mais expulsões de jornalistas.

Em seu relatório anual sobre a liberdade de imprensa, o clube recorda que um jornalista teve que abandonar na China em 2019 porque sua permissão de trabalho não foi renovada.

O singapuriano Chun Han Wong foi expulso de fato em agosto, depois de escrever um artigo sobre um primo do presidente Xi Jinping para o jornal americano Wall Street Journal (WSJ).

Outros três jornalistas do WSJ foram expulsos na semana passada como represália ao título de um editorial que Pequim considerou racista.

"As autoridades chinesas estão usando vistos como armas contra a imprensa estrangeira como nunca antes", destaca o FCCC.

A duração normal de um cartão de imprensa, que serve como permissão de trabalho renovável a cada ano, é de 12 meses, mas em 2019 Pequim emitiu um número recorde de permissões "menores", com duração de seis e até de apenas três meses.

No ano passado, ao menos 12 jornalistas receberam cartões de imprensa com duração de seis meses ou menos. Entre os meios de comunicação afetados estão New York Times, WSJ, BBC, Telegraph, Globe and Mail, Le Monde, Sankei Shimbun e A Voz da America.

O Clube dos Correspondentes teme que a China "esteja se preparando para expulsar outros jornalista: desde o início de 2020, dois correspondentes receberam vistos de apenas um mês".

Desde 2013, quando Xi Jinping chegou ao poder, nove jornalistas estrangeiros foram expulsos, seja pela expiração do visto de trabalho ou quando ainda era válido, afirma o estudo, que incluiu 114 jornalistas membros do FCCC, de um total de 186.

O relatório mostra que 55% dos jornalistas estrangeiros afirmam que as condições de trabalho pioraram no ano passado.

E 82% deles alegaram ter sido vítimas de interferência, assédio e até de violência por parte das autoridades durante as reportagens.

Além disso, 70% afirmaram que sofreram o cancelamento de uma entrevista com um interlocutor após a intervenção das autoridades.