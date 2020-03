Netanyahu faz apelo para que israelenses votem apesar do medo do coronavírus

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu aos compatriotas que votem nesta segunda-feira nas eleições legislativas, apesar do temor generalizado provocado pela epidemia de coronavírus.

"Votem. O assunto do coronavírus está completamente sob controle. As pessoas podem votar com total confiança", declarou aos jornalistas depois de depositar seu voto em Jerusalém.

Netanyahu pediu à população que ignore as "notícias falsas" que poderiam dissuadir os eleitores. Israel tem 10 casos de coronavírus.