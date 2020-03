Comunicado do Business Wire :OpenExchange

Devido às restrições de viagem pela Ásia e Europa resultantes das preocupações com o Coronavirus, cinco grandes conferências de investidores em fevereiro evitaram o cancelamento definitivo, substituindo agendas completas de interações presenciais por videoconferências virtuais. As conferências virtuais foram criadas e gerenciadas pela OpenExchange, a confiável troca de vídeos para comunicações financeiras. A empresa já está se preparando para aumentar consideravelmente o volume de conferências virtuais em março. Esses importantes encontros patrocinados por bancos reúnem investidores profissionais globais com empresas em crescimento na China, Coreia e Europa, em um momento em que as informações sobre problemas de saúde e interrupções na cadeia de suprimentos estão aumentando em todo o mundo.

Ao implantar seu conjunto de tecnologia de videoconferências, especialistas experientes em videoconferências e serviços exclusivos de listas durante fevereiro, a OpenExchange conectou com sucesso 1500 investidores profissionais com equipes executivas de mais de 240 empresas - muitas das quais foram forçadas a trabalhar em seus escritórios em casa devido a restrições de viagens e reuniões públicas em seus países de origem.

"A OpenExchange está exclusivamente qualificada para responder rapidamente à necessidade urgente de manter o fluxo das comunicações financeiras diante do surto do COVID-19", comentou oMark Loehr, diretor executivo da OpenExchange. "A experiência e a confiança que construímos ao atender as necessidades de vídeo da comunidade de investimento profissional nos últimos dez anos, combinadas com a tecnologia e as pessoas que adquirimos em nossa recente fusão com a KnowledgeVision, nos permitiu responder rapidamente às necessidades urgentes de algumas das instituições financeiras mais proeminentes do mundo."

OpenExchange emprega sua própria tecnologia, em conjunto com a tecnologia da Cisco, Zoom e outras plataformas de vídeo, para conectar a comunidade financeira com conexões de vídeo confiáveis e seguras, independentemente do tipo de configuração de videoconferência que cada participante possua. Especialistas em videoconferência, a maioria com profunda experiência em serviços financeiros e de investidores, estabelecem e testam conexões para garantir que as videoconferências sejam realizadas sem problemas. A inovadora plataforma de transmissão de vídeo Knovio da OpenExchange pode transmitir ao vivo as palestras e sessões plenárias para dezenas de milhares de espectadores simultâneos em todo o mundo e organizá-los em bibliotecas de vídeo e microsites, dedicados à conferência virtual..Além disso, seu sistema patenteado de rastreamento fornece análises detalhadas sobre como cada espectador se envolve e interage com o conteúdo do vídeo.

OpenExchange está agregando tecnologia e pessoal, prevendo o crescimento acentuado da demanda em março. "Mesmo antes do início de março, nos comprometemos a mais do triplo do número de reuniões e conexões que gerenciamos em fevereiro", disse Mark Loehr, da OpenExchange. "Estas são realmente reuniões importantes, porque simplesmente não há nenhum substituto para investidores profissionais do que estar face a face - se apenas por vídeo - com os executivos da empresa durante um período de turbulência global".

Leia mais sobre a oferta de conferência virtual da OpenExchange, OE Conference, em https://www.openexc.com/oe-conference/.

Sobre a OpenExchange

Situada em Boston, Nova York, Londres e Hong Kong, a OpenExchange permite a comunicação diária vital do setor de serviços financeiros e investimentos profissionais e seus clientes com tecnologias, ferramentas e serviços de vídeo avançados um-a-um, um-a-muitos, e muitos-a-muitos. Com base na sua experiência em conectar mais de 50.000 terminais de vídeo na comunidade de investimentos profissionais e mais de 400.000 usuários registrados à sua plataforma de vídeo, a rede OpenExchange conecta os mundos da videoconferência em tempo real, da transmissão de vídeo ao vivo e dos arquivos e apresentações de vídeo pesquisáveis sob demanda, facilitando a conexão, a criação, a disseminação e a descoberta de informações essenciais para as decisões de investimento e negócios.

