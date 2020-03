Candidato centrista Gantz pede o fim da era Netanyahu em Israel

O candidato centrista Benny Gantz, principal rival de Benjamin Netanyahu nas eleições legislativas desta segunda-feira em Israel, as terceiras no país em menos de um ano, pediu aos compatriotas o fim das divisões e que os israelenses virem a página da era Netanyahu.

"É hora de estarmos mais unidos... Espero que hoje seja o dia de mudar o disco, acabar com a difamação e acabar com as mentiras", declarou Gantz, depois de votar na cidade de Rosh Haayin.(centro), em uma aparente crítica à campanha de Netanyahu.

O ex-comandante do Estado-Maior do exército, à frente do partido centrista Kahol Lavan (Azul Branco), fez um apelo para que os israelenses compareçam às urnas e se comprometeu a respeitar os resultados da terceira eleição em menos de um ano, que se anuncia muito acirrada.

As pesquisas mostram o Likud (direita) de Netanyahu, acusado desde novembro por corrupção, e o partido de Gantz em um empate técnico, o que aumenta a importância dos resultados de seus aliados.

Os locais de votação abriram as portas às 7H00 (2H00 de Brasília) e devem permanecer assim até 22H00 (17H00 de Brasília). Os primeiros resultados parciais serão anunciados ao longo da noite.