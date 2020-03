Comunicado do Business Wire :AMAALA

A AMAALA, o destino de ultraluxo localizado ao longo da costa noroeste da Arábia Saudita, anunciou a indicação da premiada empresa britânica de design arquitetônico e engenharia, Foster + Partners. A empresa atuará como consultora de arquitetura do empreendimento.

Enraizada nas filosofias da arte, do bem-estar e da pureza do Mar Vermelho, a AMAALA está situada na Reserva Natural Príncipe Mohammed bin Salman em três comunidades únicas: Triple Bay, The Island, e The Coastal Development. O trio de comunidades representará três conjuntos diferentes de experiências para os visitantes, com a Foster + Partners como responsável por soluções de design inovadoras e sustentáveis nos principais planos e projetos da AMAALA.

O diretor executivo Nicholas Naples da AMAALAdisse: "A AMAALA representará uma experiência única, que redefine a experiência de ultraluxo como um todo. Temos o prazer de fazer parceria com um dos nomes mais famosos do mundo em arquitetura e design para concretizar nossa visão. Existe uma sinergia natural com a Foster + Partners, cujo compromisso contínuo com projetos sustentáveis está alinhado com nosso caráter e nosso compromisso de sermos neutros em carbono desde o primeiro dia de operações. Criar um oásis costeiro melhora o papel do turismo responsável em todo o mundo."

A AMAALA busca estabelecer um vínculo emocional com os visitantes por meio da criação de experiências transformadoras, voltadas individualmente às necessidades dos convidados, enquanto a exclusividade do destino o alinha com aqueles que são conhecedores de boa vida.

O sócio sênior Stuart Latham da Foster + Partnersdisse:"A ambição e a escala do projeto são impressionantes e estamos entusiasmados em ajudar o Reino da Arábia Saudita com sua visão de uma experiência inesquecível de luxo que reconhece a natureza sensível e o significado ecológico do local para turistas de todo o mundo".

A AMAALA está transformando atividades comumente experimentadas em um destino para o ano todo com base na beleza e na natureza intocada do Mar Vermelho, estendendo a temporada de iates no Mediterrâneo de outubro a dezembro. Por meio de seu trio de comunidades, a AMAALA estabelecerá um centro mundialmente reconhecido de artes e cultura, com foco na arte contemporânea, além das ofertas mais abrangentes e integradas de saúde, bem-estar e esportes em todo o mundo.

-- Triple Bay oferecerá um retiro de bem-estar totalmente holístico, instalações médicas de diagnóstico de última geração e tratamentos autênticos projetados para caracterizar o ambiente local. Triple Bay também abrigará uma comunidade esportiva e de entretenimento totalmente integrada.

-- The Coastal Development está preparada para se tornar o centro definidor da arte contemporânea no Oriente Médio, abrigando um programa dinâmico de eventos emocionantes do calendário global de artes e cultura.

-- The Island será o lar tranquilo de uma comunidade artística exclusiva, situada em um jardim botânico árabe complementado por uma coleção de peças esculturais.

Inserido no plano Vision 2030 da Arábia Saudita, o desenvolvimento da AMAALA está sendo implementado em três fases principais, com a conclusão do destino antes da realização do Saudi Vision 2030.

