Epidemia e medo se alastram

Mulher contaminada pelo COVID-19 é desinfetada para entrar em quarentena após receber alta de um hospital em Hubei: casos na província, epicentro da contaminação, têm subido há dois dias (foto: AFP / STR)





O número de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo subiu 1.739 e chegou a 87.137, sendo que 2.977 pessoas morreram da doença. Os dados foram atualizados ontem pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que manteve a avaliação de risco global no nível "muito alto". Segundo a OMS, cinco países passaram a integrar a lista das nações com casos confirmados de coronavírus, com registros nas últimas 24 horas. São eles Azerbaijão, Equador, Irlanda, Mônaco e Catar. Ao todo, 58 países têm casos confirmados da doença.





Somente nas últimas 24 horas, 53 pessoas morreram no mundo por causa do coronavírus, sendo que 35 delas estavam na China. O país asiático ainda notificou 579 novos casos confirmados, o que elevou o número de pacientes locais para 79.968. De acordo com relatório da OMS, o número de casos de coronavírus na província chinesa de Hubei, epicentro da contaminação, tem subido há dois dias, na comparação com os dias anteriores. O movimento de alta ocorre depois de um período de declínio no registro diário de novos casos, o que está sendo monitorado.





No Brasil, o Ministério da Saúde também atualizou os números da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) e os casos suspeitos do novo coronavírus no país subiram de 207 para 252. O número de casos confirmados da doença, no entanto, permanece em dois, de pacientes que voltaram de viagem à Itália. Segundo os dados da Plataforma IVIS, outros 89 casos foram descartados.





São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos suspeitos, 136 pelo boletim atualizado. Em seguida, Rio Grande do Sul, com 27, e Rio de Janeiro, com 19. Em Minas, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, já são 20 casos suspeitos notificados, sendo que 17 (85%) permanecem em investigação, 3 (15%) já foram descartados e nenhum foi confirmado.



Museu do Louvre, em Paris, permaneceu fechado durante todo o domingo, após pedido de funcionários devido à nova epidemia (foto: STEPHANE DE SAKUTIN/afp)



EVENTOS CANCELADOS





O novo aumento no número de infecções na China e primeiras mortes confirmadas nos Estados Unidos e na Austrália mostram que a epidemia de coronavírus continua se espalhando pelo mundo. Na Europa, a França, o segundo foco epidêmico no continente, cancelou todos os "eventos reunindo mais de 5 mil pessoas" em ambiente fechado, como o último dia do Salão de Agricultura em Paris.





A decisão também se aplica a certos eventos ao ar livre, como a meia-maratona de Paris. Também foram tomadas medidas de precaução nas mesquitas. Um total de 100 pessoas foram infectadas com o novo coronavírus no país, duas das quais morreram. O Louvre, o museu mais visitado do mundo, ficou fechado durante todo o domingo, depois que funcionários evocaram o direito de interromper o trabalho devido à epidemia de coronavírus, anunciou a gerência.





A vizinha Itália, que ultrapassou mil casos de contaminação, incluindo 29 mortos, também adotou medidas drásticas, como o fechamento das escolas em três regiões, o cancelamento de eventos esportivos e culturais, incluindo o adiamento de cinco partidas do campeonato de futebol (Série A), e quarentena por uma semana em 11 municípios do Norte, o pulmão econômico do país.





NÍVEL 'MUITO ALTO '





A Hungria, por sua vez, anunciou ontem que bloqueou o acesso a seus "campos de trânsito" fronteiriços aos solicitantes de refúgio devido aos riscos de propagação do coronavírus, em um momento em que migrantes tentam chegar à União Europeia pela Turquia.





A OMS elevou o nível de ameaça para "muito alto" e instou todos os países ainda poupados a se prepararem para a chegada da doença. A Armênia é o último país a relatar um caso de contaminação em seu território. A Coreia do Sul, o segundo país mais afetado depois da China, registrou neste domingo 586 casos adicionais, totalizando 3.736 contaminações, incluindo 18 fatais. O número de novas infecções diminuiu em comparação a sábado, quando foi anunciado o número recorde de 813 casos.





RECONTAMINAÇÃO





Mas, um sinal preocupante, a Coreia do Sul registrou um primeiro caso de recontaminação: uma mulher de 73 anos deu positivo para o vírus depois de ter se curado de uma primeira infecção.





O Irã, por sua vez, anunciou neste domingo a morte de mais 11 pessoas infectadas pelo coronavírus, elevando o número de vítimas fatais no país a 54. Além disso, foram reportados 385 novos casos, totalizando 978 contaminados. (Agência Estado e AFP)





e mais...

Debate com Pontes

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, informou, por meio de seu Twitter oficial, que vai se reunir nesta segunda (2) por videoconferência com os ministros pares de cinco países (EUA, Canadá, Índia, Austrália e Reino Unido) para debater como a ciência pode auxiliar as autoridades públicas a definir

estratégias e medidas para enfrentar o surto de viroses emergentes, entre elas a do coronavírus.





Efeitos na AL

A América Latina foi atingida pelo coronavírus com casos no Brasil e no México, e economistas destacam a incerteza gerada pela epidemia sobre uma economia regional altamente dependente da China. Grandes economias como Brasil, Argentina e Chile têm como principal parceiro comercial o gigante asiático. Seja carne, grãos ou cobre, a China se abastece com produtores latino-americanos. Por sua vez, muitas cadeias de produção locais dependem de componentes chineses.





Cervejaria criticada

A Corona USA, que distribui a famosa cerveja mexicana nos Estados Unidos, recebeu críticas por um anúncio que associa o nome da bebida ao novo coronavírus. Em um breve vídeo, divulgado no Twitter e visto 7 milhões de vezes, a Corona USA utiliza o termo "chegada iminente" para anunciar uma nova bebida, em aparente relação ao surto do novo coronavírus nos EUA. Na rede social, muitos reagiram denunciando uma propaganda de "muito mau gosto". "Agora estou certo de que não voltarei a comprar a cerveja”, escreveu um usuário.





Voos cancelados

A companhia aérea americana Delta Airlines informou ontem que vai suspender seus voos de Nova York para Milão até 1º de maio. Medida semelhante foi anunciada no fim da noite de sábado (29), pela American Airlines, que suspendeu suas rotas para a cidade italiana até 24 de abril. Segundo o jornal USA Today, a United Airlines, única empresa aérea que ainda mantém seus voos regulares para a Itália, tem avisado a seus funcionários que suspensões serão prováveis.