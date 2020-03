Madonna cancela show em Paris por lesão

A cantora Madonna cancelou um show marcado para este domingo à noite em Paris devido a uma lesão, anunciou o teatro onde ela se apresentaria.

"Lamentamos informar que o show programado de Madonna foi cancelado devido a lesões permanentes", escreveu a sala Grand Rex em seu site, sem dar mais detalhes.

A cantora americana de 61 anos chegou a Paris em 22 de fevereiro como parte de sua turnê "Madame X Tour" e tem shows agendados na França até 11 de março.

De acordo com o jornal Le Parisien, Madonna, que teria sofrido uma lesão no ligamento de um joelho, demonstrou sinais de fraqueza durante seu show na quinta-feira à noite antes de cair no choro.

"Dói muito ... Mas não quero piedade de vocês. Fui eu que quis fazer essa turnê e vou terminar a qualquer custo", disse a cantora a seus fãs, segundo o jornal.

O "Madame X Tour" começou em Nova York em setembro, passou por Chicago, São Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Boston, Filadélfia, Miami, Lisboa e Londres e encerraria em Paris.