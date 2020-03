Delta Airlines suspende voos de NY para Milão até maio

A companhia aérea americana Delta Airlines informou neste domingo, 1, que vai suspender seus voos de Nova York para Milão até o dia 1º de maio. Medida semelhante foi anunciada no fim da noite de sábado, 29, pela American Airlines, que suspendeu suas rotas para a cidade italiana até o dia 24 de abril. As informações são de veículos de mídia dos Estados Unidos.



Segundo o jornal USA Today, a United Airlines, até o momento a única empresa aérea que ainda mantém seus voos regulares para a Itália, tem avisado a seus funcionários que suspensões serão prováveis. Nota interna divulgada pelo diretor da empresa, Oscar Munoz, diz que a companhia está atenta a conselhos de especialistas de saúde pública e que, "com base nas tendências atuais, é provável que reduções adicionais de cronograma sejam necessárias".



O governo dos Estados Unidos já recomendou aos seus cidadãos que evitem viagens à Itália que não sejam essenciais. Os impactos na cadeia de turismo italiana já são temidos no país, uma vez que o turismo que representa 13% do Produto Interno Bruno (PIB) local.



Em média, 5,6 milhões de americanos visitam a Itália todos os anos, representando 9% dos turistas estrangeiros no país europeu. Para efeito de comparação, ao todo, o Brasil recebeu 6,62 milhões de turistas estrangeiros em 2018, segundo o governo federal.