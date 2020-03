Tajiquistão realiza eleição legislativa sem principal partido opositor

O Tajiquistão realizou eleições legislativas neste domingo, nas quais a vitória da formação do presidente Emomali Rajmon é dada como certo, devido à ilegalidae do principal partido de oposição.

Essas foran as primeiras eleições nesta antiga república soviética desde que a Suprema Corte proibiu o Partido Renascentista Islâmico em 2015, uma formação religiosa moderada listada como "extremista" e "organização terrorista".

O Partido Democrata Popular do Tajiquistão, no poder, tem vitória clara. O único partido da oposição que participa das eleições deste domingo, o Partido Social-Democrata do Tajiquistão, nunca conseguiu assentos.

A Comissão Eleitoral relatou uma participação de mais de 75% às 10h00 GMT (07h00 horário de Brasília), bem acima dos 50% necessários para a validação das eleições.

Uma missão reduzida de observadores eleitorais da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) supervisiona as eleições.