Caso no Equador

As autoridades de saúde do Equador confirmaram ontem o primeiro caso de coronavírus no país. A paciente é uma mulher que chegou da Espanha há duas semanas. Trata-se do quinto caso confirmado de infecção por coronavírus na América Latina. O México confirmou dois casos na sexta-feira (28) e o Brasil também tem dois casos confirmados.





China em queda

Em meio ao avanço global de casos do coronavírus, a atividade industrial da China, segunda maior economia do mundo, caiu a um mínimo histórico em fevereiro. A informação foi divulgada ontem pelo Bureau Nacional de Estatísticas (BNS). O índice de gestores de compras (PMI) para fevereiro ficou em 35,7 pontos, o que indica contração. Segundo o banco holandês ING, essa divulgação "chocará o mercado na segunda-feira".





PIB em risco

O surto de coronavírus é um risco negativo para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, segundo o Rabobank, embora a instituição mantenha sua projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano em 2%. No entanto, para 2021, o banco cortou sua previsão para a alta de PIB brasileiro de 3% para 2,5%. Segundo o banco holandês, o coronavírus "hipnotizou os mercados e desencadeou outra aversão a risco nesta semana".





Jogos adiados

A epidemia de coronavírus está afetando diretamente o calendário de jogos na Itália. O temor pela doença – já são mais de 800 casos confirmados no país, com 21 mortes – adiou o clássico entre Juventus e Inter de Milão e de outras quatro partidas do Campeonato Italiano que ocorreriam neste fim de semana, pela 26ª rodada. Milan x Genoa, Udinese x Fiorentina, Parma x Spal e Sassuolo x Brescia são os outros duelos afetados.





Hospital no Rio

O secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, anunciou que o governo fluminense vai inaugurar, em 30 ou 40 dias, um hospital com 75 leitos que poderão ser dedicados exclusivamente às vítimas do Covid-19. Santos não quis revelar, porém, onde será a nova unidade, para evitar atrair interessados em atendimento direto. O secretário informou ainda que o Rio investiga 17 casos suspeitos.





43 mortes no Irã

O porta-voz do Ministério da Saúde do Irã, Kianoush Jahanpour, disse que o novo coronavírus matou 43 pessoas no país, que tem 593 casos confirmados. Ainda segundo o porta-voz, o país está se preparando para a possibilidade de "dezenas de milhares" de pessoas serem afetadas pela infecção. Fora da China, o Irã é o país que mais contabilizou mortes por causa da nova epidemia.