Coronavírus avança nos EUA e no Brasil

Passageiros usam máscaras para se proteger contra o COVID-19 no aeroporto de Los Angeles, nos EUA (foto: Mark RALSTON/AFP) O COVID-19 continua rompendo as fronteiras da China. Na tarde de ontem, o Ministério da Saúde informou que foi notificado pela Secretaria de Saúde de São Paulo mais um caso confirmado do novo coronavírus. Com isso, somam dois os números de pacientes com o vírus no país. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o novo coronavírus ainda apresenta ameaça baixa para os americanos e que não há motivo para entrar em pânico depois que a primeira morte pela epidemia naquele país foi confirmada.





Em nota curta, o Ministério da Saúde afirmou que o novo caso confirmado no Brasil também foi "importado", pois o paciente esteve na Itália. "Não há evidências de circulação do vírus em território nacional", diz a nota. O órgão informou ainda que seguirá um novo fluxo de consolidação dos dados relativos aos casos de coronavírus no país, adotando integralmente os dados repassados pelas secretarias estaduais. Assim, haverá descentralização da consolidação dos casos, com o objetivo de dar agilidade de resposta à doença.





Até então, as notificações feitas pelos estados eram reanalisadas pela equipe do Ministério da Saúde. Esses ajustes no novo fluxo dos dados estão sendo feitos neste fim de semana, por isso as informações sobre os casos de coronavírus voltarão a ser atualizadas diariamente somente amanhã (2). "A partir de agora, as secretarias estaduais ficarão responsáveis por fazer a análise dos seus casos. Depois enviarão os dados mais refinados para o Ministério da Saúde", explicou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, na nota.





O Ministério da Saúde atualizou a base de dados com informações sobre o número de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus no país. Depois da confirmação do segundo caso com a doença em São Paulo, a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde foi atualizada e agora o Brasil tem 207 casos suspeitos, dois confirmados e 79 descartados. São Paulo é o estado com maior número de suspeitos, 91, além dos 2 confirmados.





Em Minas, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, já são 20 casos suspeitos notificados, sendo que 17 (85%) permanecem em investigação, três (15%) já foram descartados e nenhum foi confirmado.





O Ministério da Saúde informou também que o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, o Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará, e o Lacen Goiás, em Goiânia, passarão a realizar exames para o coronavírus. Inicialmente, o diagnóstico era feito apenas pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (5), o órgão vai reunir um conjunto de especialistas para discutir a situação do coronavírus no Brasil, em busca de ações necessárias para o enfrentamento do vírus.

RESTRIÇÃO NA AMÉRICA

A primeira morte pelo coronavírus nos Estados Unidos, anunciada pelas autoridades estaduais de Washington, foi de uma mulher de 50 anos. Ela morava no condado de King, o estado e a jurisdição mais populosos aos quais a cidade de Seattle pertence, onde vivem mais de 700 mil pessoas. "Outros casos nos Estados Unidos são prováveis", disse Trump em entrevista coletiva na Casa Branca, observando, no entanto, que "indivíduos saudáveis devem poder se recuperar completamente. Nosso país está preparado para qualquer circunstância", disse o presidente, pedindo que à "mídia, políticos e todos os envolvidos a não fazer nada que incite o pânico".





O presidente e outras autoridades também anunciaram o endurecimento das restrições já existentes para as pessoas que chegam do Irã, onde ocorreram mais de 40 mortes relacionadas ao novo coronavírus, e também pediram aos americanos que não viajem para regiões da Itália e da Coreia do Sul afetadas pela epidemia. Trump também disse que está "avaliando" a aplicação de restrições de viagem à fronteira com o México pelo coronavírus. "Esperamos que não tenhamos que fazer isso", afirmou.





O presidente dos EUA também informou que se encontrará com líderes do setor farmacêutico na Casa Branca nesta segunda-feira (2) para discutir tratamentos e esforços para desenvolver uma vacina contra o novo vírus. Segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Enfermidades, mais de 60 pessoas estão infectadas com o vírus nos Estados Unidos, na maioria passageiros do cruzeiro Diamond Princess.