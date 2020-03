Projeções apontam vitória de Biden em primárias democratas na Carolina do Sul

O ex-vice-presidente americano Joe Biden venceu neste sábado as primárias democratas na Carolina do Sul, segundo projeções da imprensa, que antecipam uma vitória crucial para o aspirante a remover Donald Trump da Casa Branca em novembro.

Minutos após o fechamento das urnas no estado, as principais redes de TV projetaram a vitória de Biden, com a qual o político veterano reacende a esperança de conter o avanço do favorito do partido, Bernie Sanders.

Nenhuma rede divulgou porcentagens, mas projeções unânimes tão cedo indicam que Biden teve uma vitória decisiva no estado, seu reduto político histórico e onde a minoria negra representa cerca de 60% do eleitorado democrata.

Após resultados decepcionantes em Iowa, New Hampshire e Nevada, o moderado Biden, 77, precisava desesperadamente vencer na Carolina do Sul antes da Superterça da próxima semana, quando 14 estados votam e mais de um terço dos delegados para a convenção partidária de julho, que decidirá a indicação, são eleitos.

O senador Sanders, 78, que se apresenta como um "socialista democrático", lidera a corrida democrata, mas sua ascensão preocupa a ala centrista do partido, que teme que ele seja muito de esquerda para conquistar o apoio necessário para vencer Trump.