O ex-vice-presidente americano Joe Biden venceu neste sábado as primárias democratas na Carolina do Sul, segundo projeções da imprensa, que antecipam uma vitória crucial para o aspirante a remover Donald Trump da Casa Branca em novembro.

Minutos após o fechamento das urnas no estado, as principais redes de TV projetaram a vitória de Biden, com a qual o político veterano reacende a esperança de conter o avanço do favorito do partido, Bernie Sanders.