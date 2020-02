Filme iraniano conquista Urso de Ouro em Berlim

O filme "There Is No Evil", do iraniano Mohammad Rasoulof, impedido por autoridades de sair daquele país, foi premiado neste sábado como o Urso de Ouro do 70º Festival de Berlim, em uma edição de forte caráter político.

O júri, presidido pelo britânico Jeremy Irons, concedeu o prêmio máximo ao filme de Rasoulof, que aborda a pena de morte, um tabu no Irã. O diretor está impedido de deixar seu país devido ao filme "Lerd", que denuncia a corrupção no Irã e foi premiado em Cannes em 2017.

"Gostaria que ele estivesse aqui. Muito obrigado a toda esta equipe incrível que arriscou sua vida para estar no filme", disse o produtor Farzad Pak ao receber o troféu.

O filme favorito da crítica, "Never Rarely Sometimes Always", da americana Eliza Hittman e que defende o direito ao aborto, levou o Grande Prêmio do Júri.

Os atores Elio Germano, da Itália, e Paula Beer, da Alemanha, levaram os troféus de melhor interpretação, por seus papéis em "Hidden Away" e "Undine". O drama brasileiro "Todos os Mortos" não foi premiado.