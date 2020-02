O filme "There Is No Evil", do iraniano Mohammad Rasoulof, impedido por autoridades de sair daquele país, foi premiado neste sábado como o Urso de Ouro do 70º Festival de Berlim, em uma edição de forte caráter político.

Os atores Elio Germano, da Itália, e Paula Beer, da Alemanha, levaram os prêmios de melhor interpretação, por seus papéis em "Hidden Away" e "Undine".