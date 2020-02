EUA registra primeira morte por coronavírus

Um paciente morreu no estado de Washington depois de ter sido contagiado com o novo coronavírus, disse neste sábado à AFP um porta-voz do Departamento de Saúde do estado, o primeiro falecimiento nos Estados Unidos ligado à epidemia.

"É um dia triste em nosso estado ao sabermos que um washingtoniano morreu pelo Covid-19. Nossos corações estão com sua família e seus amigos", expressou em comunicado o governador do estado, Jay Inslee.

Autoridades sanitárias estatais informaram à AFP que a morte ocorreu no condado de King, o mais povoado do estado e a jurisdição a que pertence a cidade de Seattle, onde vivem mais de 700 mil pessoas. A vítima ainda não foi identificada.

O presidente Donald Trump iniciou pouco depois um discurso público na Casa Branca para informar sobre "os últimos desenvolvimentos do coronavírus".

Segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Enfermidades, mais de 60 pessoas estão infectadas com o vírus nos Estados Unidos, na maioria passageiros do cruzeiro Diamond Princess.