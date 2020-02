Oposição russa se manifesta contra Putin

Centenas de partidários da oposição russa se reuniram neste sábado para protestar contra as reformas constitucionais do presidente Vladimir Putin e em memória do opositor Boris Nemtsov, assassinado há cinco anos.

Trata-se da primeira manifestação importante desde o anúncio de Putin de revisar a constituição e também da primeira desde o movimento de protesto de 2019 em Moscou para pedir eleições livres, manifestações duramente reprimidas pelas autoridades.

As manifestações deste sábado também lembram a morte de Nemtsov, uma das principais vozes contra Putin até seu assassinato em fevereiro de 2015. Cinco pessoas foram condenadas, mas o autor intelectual ainda está desaparecido.

Em Moscou, centenas de pessoas saíram às ruas neste sábado com retratos e faixas de Nemtsov com algumas das frases mais famosas do oponente.

Em São Petersburgo, a segunda cidade da Rússia, cerca de 2.000 pessoas foram às ruas em direção a um monumento dedicado às vítimas da repressão política.

A manifestação, autorizada pelo governo, é a primeira grande desde que Putin anunciou uma revisão da constituição que reforçará várias das prerrogativas do presidente e reforçará o papel do Conselho de Estado, um órgão até agora consultivo.

Segundo os analistas, a reforma servirá para que Putin, que termina seu mandato em 2024 e não pode ser reeleito, mantenha sua influência e fortaleça o sistema político que ele constrói há 20 anos.