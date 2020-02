Premiê japonês mantém realização dos Jogos Olímpicos em julho

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse, mais cedo, que o governo do país mantém a data para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio sejam realizados. A previsão é que eles ocorram entre 24 de julho e 9 de agosto e entre 25 de agosto e 6 de setembro, respectivamente. Segundo o premiê, o Comitê Olímpico Internacional (IOC) e o Comitê Organizador de Tóquio estão "trabalhando juntos" para oferecer segurança aos atletas e espectadores.



Abe também confirmou que a visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao país está mantida para abril. Um encontro bilateral entre os dois países não acontece em solo japonês desde 2008, quando o presidente chinês à época Hu Jintao atravessou o Mar do Japão. A reunião pode ser uma possibilidade para que os dois países avancem nas tratativas sobre as disputas por soberania das ilhas no Mar do Leste da China.