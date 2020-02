Os Estados Unidos e o Talibã assinaram, neste sábado (29), um acordo histórico em Doha, que significará o início da retirada total das tropas americanas do Afeganistão e das negociações de paz para encerrar 18 anos de guerra.

O negociador americano, Zalmay Khalilzad, e o líder político do Talibã, Abdul Ghani Baradar, assinaram o texto e selaram seu acordo com um aperto de mão recebido com aplausos da parte dos presentes