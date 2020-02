As autoridades de saúde dos Estados Unidos informaram na noite desta sexta-feira o terceiro caso de coronavírus em pessoa que não viajou ou esteve em contato direto com alguém sabidamente infectado.

Após informar que duas mulheres eram tratadas com o coronavírus na Califórnia, as autoridades relataram um novo caso de origem desconhecida no vizinho estado do Oregon, na costa oeste do país.

O paciente do Oregon, um adulto que está hospitalizado, manteve contato com pessoas em uma escola primária.