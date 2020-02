Coreia do Sul registra 594 novos casos de coronavírus, 2.931 no total

A Coreia do Sul registrou neste sábado três óbitos e 594 casos do novo coronavírus, no maior aumento diário até o momento, o que eleva a 2.931 o número de pessoas infectadas no país, anunciaram as autoridades sanitárias.

Três mulheres morreram de COVID-19 na região de Daegu (sul), e agora o país tem 16 vítimas fatais, segundo as autoridades de saúde.

Esta região concentra mais de 90% dos novos casos do coronavírus no país.

O foco da epidemia na Coreia do Sul foi a Igreja de Jesus Shincheonji, grupo religioso cujos 210.000 membros deverão ser submetidos a exames.

Ao menos 50% dos casos estão vinculados à Shincheonji.

Daegu, a quarta metrópole do país, com 2,5 milhões de habitantes, parece uma cidade fantasma, com ruas desertas, exceto por farmácias e lojas que vendem máscaras de proteção.

O governo tem pedido à população que evite aglomerações e permaneça em casa diante de sintomas como febre ou dificuldades respiratórias.

Mas até o momento não se prevê um confinamento da população, seguindo o modelo aplicado pela China em Wuhan.