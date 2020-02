Republicano John Ratcliffe é indicado para chefe de Inteligência dos EUA

O presidente Donald Trump nomeou nesta sexta-feira (28) o congressista republicano John Ratcliffe para liderar o serviço de Inteligência dos Estados Unidos, após adiar a decisão por sete meses diante da falta de experiência do legislador.

Trump anunciou no Twitter a escolha deste fiel membro da Câmara de Representantes, acrescentando que "John é um homem excepcional, de grande talento".

Se for confirmado pelo Senado, Ratcliffe substituirá Richard Grenell, cuja designação - há duas semanas - como diretor interino de inteligência nacional recebeu numerosas críticas.

No começo de agosto, Trump tinha manifestado a intenção de promover Ratcliffe como diretor de Inteligência nacional (DNI, um organismo encarregado de supervisionar e coordenar as atividades de CIA, NSA e outras 15 agências de Inteligência).

Mas a escolha deste candidato, ex-prefeito de um subúrbio abastado de Dallas e procurador federal por um ano, em 2007, foi criticada particularmente pela oposição democrata, devido à sua falta de experiência e sua fidelidade ao presidente.

O bilionário republicano finalmente renunciou eleger Ratcliffe, denunciando a forma "injusta" em que tinha sido tratado pelos meios de comunicação.

Depois nomeou Joseph Maguire, então chefe de Antiterrorismo, como diretor interno depois da partida, em 15 de agosto, de Dan Coats, com quem tinha divergências frequentes.

Trump ignorou com frequência o ponto de vista de seu chefe de Inteligência, muitas vezes mantendo-o fora de vários temas, especialmente sobre a Rússia e a Coreia do Norte, e a nomeação de John Ratcliffe aumentou o temor de um controle maior do presidente sobre os serviços de Inteligência.