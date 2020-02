Roman Polanski ganha prêmio César de melhor direção por 'J'accuse'

Roman Polanski ganhou nesta sexta-feira (28) o César francês de melhor direção por seu filme, "J'accuse", em meio a protestos de grupos feministas que rejeitam que o cineasta franco-polonês siga recebendo honrarias apesar de ser acusado de estupro.

A atriz Adele Haenel, que tinha dito que premiar Polanski equivaleria a "cuspir no rosto das vítimas", deixou a sala parisiense onde era celebrada a cerimônia do Oscar do cinema francês, assim que o prêmio foi anunciado. O diretor tinha renunciado a assistir à festa.