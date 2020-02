Em semana difícil, mercados financeiros têm pior queda desde crise de 2008

Os mercados financeiros mundiais viveram uma semana sombria, devido às consequências devastadoras para a economia do coronavírus, e algumas bolsas registraram quedas sem precedentes desde a crise de 2008.

As perdas sofridas pelas ações europeias desde sexta-feira passada - cerca de 12% a 13% - são as mais importantes desde a crise financeira de 2008-2009, quando a economia entrou em recessão.

Na Europa, Paris encerrou o pregão desta sexta-feira em queda de 3,38%, Frankfurt -3,86%, Londres -3,39%, Madri -2,92% e Milão -3,58%.

Outros sinais são igualmente preocupantes, como o nível do índice de volatilidade VIX (ou "índice do medo"), o mais alto desde 2011, ano da crise da dívida pública na zona do euro.

"Em um contexto de mercados supervalorizados, o que temíamos ocorreu: o choque financeiro causado pela disseminação do vírus fora da China é muito forte, o que dá uma nova dimensão à crise", ressalta a analista Véronique Riches-Flores.

É uma crise financeira, "por muito tempo temida que, se prolongada, terá consequências potencialmente mais prejudiciais do que a própria epidemia da COVID-19", acrescenta.

Após o colapso de Wall Street (-4,42% para o Dow Jones e S&P; 500, -4,61% para o Nasdaq) na quinta-feira, os mercados asiáticos também caíram (-4% para Tóquio e Xangai; -5% para Shenzhen). Na esteira dessa tendência, as praças europeias abriram nesta sexta-feira com pesadas perdas, em torno de 3%.

Com isso, "apaga-se quase todo movimento ascendente desde o verão passado (boreal), e isso em apenas uma semana", destaca Tangi Le Liboux, estrategista da Aurel BGC.

Para o futuro, "o risco é importante, porque a epidemia continua a se espalhar, ameaçando um número crescente de regiões ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos", a primeira economia global, à frente da China, aponta Riches-Flores.

Até pouco tempo, a China era o único foco da epidemia, mas o risco se multiplicou com o surgimento de novos surtos, como na Coreia do Sul, no Irã e na Itália.

Os últimos países que entraram na lista são Holanda, Bielorrússia, Nova Zelândia e Nigéria, o primeiro país com pessoas infectadas na África subsaariana.

Segundo vários analistas, não é tanto a gravidade da epidemia que preocupa, mas as medidas tomadas para contê-la, especialmente prejudiciais à economia.

"O impacto econômico é totalmente imprevisível. E é essa situação que faz as bolsas caírem", explica Le Liboux.

Nesse contexto, os investidores estão se voltando para valores-refúgio, principalmente obrigações do Estado, ou ouro.

Enquanto isso, os preços do petróleo continuavam em queda nesta sexta, devido às possíveis consequências da epidemia do novo coronavírus para a demanda mundial.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril perdia 3,58% em Londres, em comparação com quinta-feira, a US$ 50,32 por barril.

Em Nova York, o barril de WTI caía 6,01%, a US$ 44,26.

Os preços do petróleo já tiveram cinco sessões consecutivas de perdas e, em uma semana, já acumulam uma queda de cerca de 15%.

A situação representa um desafio para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, que se reunirão na próxima quinta e sexta-feiras em Viena, sede do cartel.