A luta de ativistas israelenses para um vale do Jordão palestino

Um minidrone militar sobrevoa um rebanho de ovelhas assustadas. Para os pastores palestinos e seus poucos aliados israelenses, um novo dia de tensões começa no vale do Jordão, que Israel promete anexar.

Nesta manhã, os pastores não foram escoltados pela polícia palestina, mas por ativistas israelenses que se opõem ao plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de avançar neste vale fértil localizado no leste da Cisjordânia.

"Para mim, o silêncio é um crime de guerra", insiste Guy Hirschfeld, acompanhando os pastores que pastam seus rebanhos no lado de uma colina entre uma base militar e um assentamento israelense no norte do vale do Jordão.

Quando um avião militar não tripulado surge e semeia pânico entre as centenas de animais, Hirschfeld já sabe o que está por vir.

Com seu colega Arik Ascherman, um rabino, ele é um dos poucos israelenses que combatem o domínio de Israel no vale do Jordão, uma vasta planície agrícola repleta de assentamentos israelenses.

Netanyahu e seu rival Benny Gantz prometem anexar essa linguagem de terra, que representa 30% da Cisjordânia ocupada, para se tornar parte integrante de Israel.

- Colônia selvagem -

A classe política israelense recebeu forte apoio no final de janeiro, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou seu plano para o Oriente Médio, que abre caminho para a anexação do vale por Israel, apesar dos avisos da ONU e dos palestinos.

Ascherman e Hirschfeld, com sua pequena organização Torat Tzedek, estão determinados a se opor a esse projeto.

"Não posso ficar em casa e saber que tudo o que é feito é parcialmente feito em meu nome", disse Hirschfeld à AFP. "Todo cidadão israelense deve fazer algo" contra esse projeto.

Ambos conhecem bem a família palestina Daraghmeh, estabelecida em Um Zuka, uma remota vila no vale do Jordão. Os três irmãos Daraghmeh cultivam essas terras desde a infância e garantem que seus antepassados já o faziam muito antes de 1967.

Depois da ocupação israelense, contudo, suas terras foram designadas zona militar israelense e depois se tornaram uma base militar.

Há quatro anos, uma estrutura de madeira apareceu em uma colina em frente à base: era uma colônia "selvagem", um assentamento de colonos que não receberam o aval de Israel.

Esta colônia abriga apenas uma família e vários adolescentes. Mas para os Daraghmeh, essa nova presença é uma maneira de forçá-los a abandonar suas terras.

"Onde quer que os beduínos morem, um colono é colocado para se estabelecer no meio (de suas terras). Por quê? Para que alguns moradores tenham medo (e saiam)", disse Thiab Daraghmeh à AFP.

- Morar no céu? -

A presença de Ascherman e Hirschfeld permite que os três irmãos levem seus animais para pastar perto da base e da colônia, onde teriam medo de se aventurar sozinhos.

Essa presença, entretanto, não impede que, uma hora após o aparecimento do drone, soldados desembarquem ladeados por quatro colonos, forçando os palestinos a voltarem para suas casas, localizadas mais abaixo no vale. Ascherman sabe como negociar, mas os soldados dizem que sua localização é uma terra militar.

"Os colonos não precisam sair", critica o americano-americano. "É o que chamamos em hebraico 'Eifah V'Eifah': dois pesos, duas medidas."

Nem os soldados nem os colonos querem conversar com a AFP. Contactado mais tarde pela AFP, o exército israelense disse que "protege todos os residentes nesta área igualmente".

Eles estão determinados a permanecer em suas terras, e os Daraghmeh precisam aguentar uma pressão cada vez maior.

"Às vezes eles proíbem nossos animais de pastar no vale e depois nos proíbem de vir" para a colina, Thiab Daraghmeh. "Querem que a gente more no céu?", Ele pergunta.

Para Hirschfeld a situação é insustentável. Ele afirma que está "exausto" e isolado, depois que seus amigos e familiares pararam de falar com ele por causa de seu compromisso com os palestinos.

"Vemos que cada vez menos ativistas israelenses participam de atividades nos territórios palestinos ocupados", disse.

Alguns dias pensa em deixar tudo. Então ele acha que continuará enquanto se sentir útil.

"Tudo o que faço, faço porque amo meu país", garante. "Eu digo às minhas filhas: 'um dia elas entenderão o que o pai faz".