México registra primeiros casos de coronavírus

O México se tornou o segundo país da América Latina com a confirmação de cados de coronavírus, depois que um homem na Cidade do México e outro em Sinaloa (noroeste), que estiveram na Itália, testaram positivo, informou o governo nesta sexta-feira (28)

O primeiro indivíduo "está em condições estáveis", disse Hugo López-Gatell, subsecretário de Prevenção e Promoção da secretaria de Saúde, em entrevista coletiva.

"Ele tem uma doença leve, o que significa que não tem pneumonia. Apresenta sintomas parecidos com o de um resfriado. É um indivíduo jovem, por isso o risco é muito baixo".

A partir desse caso, as autoridades sanitárias localizaram "um segundo caso em Sinaloa", segundo López-Gatell.

"Temos outros dois homens que são assintomáticos, um no Estado do México e outro na Cidade do México. De qualquer forma, pelo protocolo de contatos, estarão sob observação", relatou Hugo López-Gatell.

O funcionário revelou que "tudo isso parece estar relacionado a um caso, uma pessoa também de nacionalidade mexicana que está em Bergamo, Itália, que é o local onde eles estavam na terceira semana de fevereiro - os quatro indivíduos - e onde provavelmente ocorreram os contágios", detalhou.

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a registrar um caso da epidemia, que surgiu na China e se espalhou pelo mundo.