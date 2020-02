Bolsas europeias abrem em queda de mais de 3% por coronavírus

As Bolsas europeias abriram com quedas de mais de 3%, nesta sexta-feira (28), devido ao impacto do novo coronavírus que se estende fora das fronteiras chinesas.

No início dos negócios, o índice DAX 30 da Bolsa de Frankfurt perdia 3,6%. Perdas parecidas eram registradas nos mercados de Madri, Paris, Milão e Londres.

Antecipando esta tendência, a Bolsa de Tóquio fechou o pregão desta sexta com forte queda de 3,67%, afetada pelas repercussões do novo coronavírus na atividade econômica internacional.

Ao fim da sessão, o índice Nikkei dos 225 principais valores perdeu mais de 800 pontos, até se situar em 21.142,96 pontos.

O índice Topix retrocedeu 3,65%, nos 1.510,87 pontos.