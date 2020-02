Número de casos de coronavírus na Coreia del Sul chega a 2.022

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC) da Coreia do Sul informou nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) 256 novos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, o que eleva a 2.022 o total de diagnósticos positivos no país.

O KCDC relatou que nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas, o que mantém em 13 o número de falecimentos em decorrência do COVID19.

Com esses números, a Coreia do Sul segue como o território mais afetado pela epidemia fora da China, a origem do surto.

Mais de 90% desses casos foram registrados em Daegu, a cidade identificada como o epicentro do surto no território sul-coreano.

Espera-se que o número total de casos no país aumente ainda mais depois que os controles foram iniciados para cerca de 210 mil membros da seita cristã "Igreja de Jesus Shincheonji", com sede na cidade de Daegu, já que mais de 150 integrantes deste grupo religioso estão infectados.

A contaminação começou quando uma idosa de 61 anos, que não sabia que estava doente, frequentou os serviços religiosos do templo localizado em Daegu, a quarta maior cidade do país, com mais de 2,5 milhões de habitantes.

O prefeito de Daegu, Kwon Young-jin, disse que o total de diagnósticos positivos na cidade pode chegar a 3 mil nos próximos dias, à medida que mais resultados dos exames dos membros da Shincheonji forem divulgados, informou a agência de notícias Yonhap.