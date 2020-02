As autoridades sanitárias da China divulgaram nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) mais 44 mortes e 327 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo este o boletim com o menor número de novos diagnósticos positivos da doença em mais de um mês.

De acordo com o balanço da Comissão Nacional de Saúde, o total de vítimas fatais pela epidemia chega a 2.788.