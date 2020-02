Petróleo é derrubado por coronavírus

As cotações petróleo caiu nesta quinta-feira com a propagação da epidemia do novo coronavírus para totalizar uma queda de mais de 10% desde início da semana, nos níveis mais baixos em um ano.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril caiu 3,4%, a 47,09 dólares, o menor patamar dese janeiro de 2019.

Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril caiu 2,3%, a 52,18 dólares, menor valor desde o final de 2018.

O WTI caiu 11,8% em quatro dias e o Brent, 10,8%.

A propagação da epidemia gera temores de uma queda do crescimento da economia mundial assim como do "enfraquecimento da confiança dos consumidores, uma diminuição de viagens, o que pesa sobre a demanda e os preços", resumiu à AFP Michael Hewson, da CMC Markets.

O coronavírus atingiu 50 países, com um balanço provisório de 82.560 contágios principalmente na China, epicentro da epidemia, e 2.813 mortes.